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Путин на тренировке по дзюдо в Сочи легко повредил палец руки

Президент получил небольшое повреждение правой руки во время тренировки с чемпионом Бесланом Мудрановым

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами повредил палец руки.

Глава государства после продолжительной трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию отправился в спортивный комплекс "Юг Спорт", где пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приемы, Путин потренировался на татами со многими спортсменками. Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

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