Тренер немецкого "Байера" выразил восхищение стадионом футбольного клуба "Краснодар"

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Байера" голландец Петер Бош отметил, что его очень поразил стадион "Краснодара", где его футболисты играли против одноименной команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг "Краснодар" и "Байер" сыграли вничью со счетом 0:0. На встрече присутствовало 34827 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости матчей "Краснодара". Предыдущий рекорд был установлен 4 ноября 2018 года в матче чемпионата России с "Ростовом" (2:2), на котором присутствовало 34652 зрителя.

"Нам очень понравился стадион, который увидели. Действительно суперкачественный газон, он таким и должен быть, газон должен доставлять удовольствие. Не удивлен командой, а вот стадион меня действительно поразил", - сказал Бош.

Специалист отметил, что остался не очень доволен игрой. "Честно признаться, мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде. Второй тайм был получше, но к сожалению, не хватило, чтобы выиграть. Соперник не особенно удивил, мы знаем, что "Краснодар" очень хорошая команда, она это сегодня показала, но мы это и знали", - подчеркнул он.

"Честно говоря, не задумываюсь об игре на следующей неделе, нам еще предстоит игра с "Фортуной" из Дюссельдорфа (матч чемпионата Германии пройдет 17 февраля - прим. ТАСС). Сегодняшнюю игру посмотрю в записи, потом скажу, что мы будем делать по-другому", - добавил он.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 21 февраля.