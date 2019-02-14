Олссон: "Краснодар" атаковал намного опаснее в матче Лиги Европы, чем "Байер"

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Атаки футболистов "Краснодара" в матче Лиги Европы с немецким "Байером" были намного опаснее, чем у соперника. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал полузащитник хозяев Кристофер Олссон.

"Краснодар" сыграл дома вничью с немецким клубом в первом матче 1/16 финала турнира (0:0). Ответная игра пройдет 21 февраля в Леверкузене.

"Мы старались минимизировать количество опасных момент у соперника. Некоторые моменты у них были, но считаю, что наши выглядели опаснее. Во втором тайме мы подустали, меньше думали об атаке, больше оборонялись", - сказал Олссон.

Шведский полузащитник дебютировал за "Краснодар" в официальных играх и в одной из атак упустил возможность забить. "Я был очень рад сыграть первый матч за "Краснодар", была тяжелая игра. Но было неплохое качество футбола у нашей команды, нам остается принять этот результат и двигаться дальше", - отметил он.

"Когда мне отдавали передачу, надо было катиться, чтобы затолкнуть его в ворота, я чуть разминулся с мячом, не получилось его пробить нормально. Нужно пересмотреть, что там произошло", - добавил он.

По мнению нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева, для его партнеров было важно правильно психологически настроиться на игру. "Мы показали, что можно играть, провели неплохую игру по содержанию, боролись. Чувствуется, что у "Байера" идет сезон", - сказал он.