Мусаев: ФК "Краснодар" в Германии постарается сыграть также смело в атаке, как и дома

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" во время ответного матча с командой "Байер" в Германии постарается сыграть также смело в атаке, как и в домашнем матче. Об этом сказал на пресс-конференции старший тренер российского клуба Мурад Мусаев.

"Увидели сегодня яркую игру, две команды играли в атаке, никакого оборонительного футбола не было. Конечно, проведем большой анализ того, что сделали на поле, внесем коррективы. Будем пытаться играть также смело, использовать прессинг, идти в атаку, если найдем куда надавить, то сделаем обязательно", - сказал он.

Мусаев уточнил, что у "Байера" хорошие болельщики, но нет большой разницы, играть дома или на выезде.

По словам тренера "Краснодара", для данного времени года команда физически выглядела хорошо, игроки "показали содержательный футбол". "Расстраивает, что имели ряд моментов, но не реализовали, надо признать, что и у соперника были хорошие шансы, особенно во второй половине второго тайма. Думаю, что результат закономерен", - добавил старший тренер.