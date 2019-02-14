Классон: "Краснодар" приложит все усилия для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты "Краснодара" приложат все усилия для выхода в 1/8 финала Лиги Европы в ответном матче против немецкого "Байера". Такое мнение ТАСС высказал полузащитник краснодарской команды Виктор Классон.

"Сегодня мы показали хороший и качественный футбол в матче против "Байера", мы контролировали первые 30 минут игры, потом игра перешла в обоюдное доминирование. Учитывая, что это была наша первая официальная игра в 2019 году, то мы показали достаточно неплохой уровень в матче с сильным соперником", - сказал Классон.

"Конечно, на бумаге соперник будет фаворитом, но может случиться все, что угодно. Мы отправляемся в Леверкузен с мыслями о победе, приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала", - добавил Классон.

"Краснодару" еще нужно время для набора формы"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов также отметил, что футболистам "Краснодара" еще требуется время, чтобы набрать оптимальную физическую форму после зимнего перерыва.

"Мы провели тяжелый матч, "Байер" находится в форме, играет матчи внутреннего чемпионата, - сказал 19-летний футболист, - Для нас это была первая игра в 2019 году, как бы мы не хотели, но на полный матч нас не хватает физически, нам нужно время для набора оптимальной формы. Первые 65-70 минут мы выглядели хорошо, потом у соперника появились свободные зоны, но в целом мы показали неплохую игру для первого официального матча в 2019 году".

Сулейманов добавил, что шансы на проход в следующую стадию у клуба еще есть. "Думаю, что наша команда не будет играть от обороны, а сыграет на максимуме своих возможностей и сделает все возможное, чтобы пройти дальше", - сказал собеседник ТАСС.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 21 февраля.