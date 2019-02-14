Градецкий: "Байер" был готов к агрессивному прессингу со стороны "Краснодара" в матче ЛЕ

"Сегодня, на мой взгляд, получился отличный матч, в котором обе команды наиграли как минимум на гол, но счет на табло 0:0. Мы были готовы к агрессивному прессингу со стороны команды соперника в данном матче, сделали все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Знаем, что у "Краснодара" была первая игра в новом году и по активности футболистов команды соперника было видно, что у них много энергии", - сказал Градецкий.

"Да, конечно, нам хотелось забить гол, чтобы облегчить себе жизнь перед домашней игрой, но мы имеем то, что имеем. Я бы не стал записывать нас в фавориты предстоящей игры, скажу, что шансы у обеих команд 50 на 50. Отдельно хотелось бы поблагодарить за атмосферу сегодняшнего матча, на мой взгляд, этот стадион является одним из лучших, на которых я играл", - добавил вратарь.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 21 февраля.