Гол и передача Черышева помогли "Валенсии" обыграть "Селтик" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

ТАСС, 15 февраля. Испанский футбольный клуб "Валенсия" победил шотландский "Селтик" со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго.

Голы в матче забили Денис Черышев (42-я минута) и Рубен Собрино (49), отличившийся с передачи россиянина. Черышев провел за "Валенсию" 35-й матч во всех турнирах, в активе 28-летнего полузащитника семь мячей и четыре результативные передачи.

Клубы встретились в пятый раз в истории, "Валенсия" одержала третью победу, одна победа на счету "Селтика", еще один матч завершился вничью. Все встречи прошли в рамках 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира.

В других матчах игрового дня итальянский "Наполи" на выезде победил швейцарский "Цюрих" (3:1), донецкий "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" (2:2), английский "Челси" в гостях выиграл у шведского "Мальмё" (2:1), бельгийский "Брюгге" дома одержал победу над швейцарским "Зальцбургом" (2:1), испанский "Вильярреал" на выезде обыграл португальский "Спортинг" (1:0), чешская "Виктория" дома победила хорватское "Динамо" (2:1).

Ответные матчи пройдут 21 февраля.