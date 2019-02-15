Победитель определится в Германии. "Краснодар" сыграл первый матч плей-офф ЛЕ вничью

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с немецким "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, ставшая для российского клуба первой официальной в 2019 году, прошла на арене "Краснодар" и завершилась со счетом 0:0.

Российская команда вышла в плей-офф турнира, заняв второе место с 12 очками в группе J, где также выступали испанская "Севилья" (12), бельгийский "Стандарт" (10) и турецкий "Акхисар" (1). Для подопечных Мурада Мусаева данная встреча стала седьмой против немецких клубов в рамках Лиги Европы.

Статистика перед матчем была явно не на стороне "Краснодара" - одна победа и пять поражений при пяти забитых и 14 пропущенных мячах. Последний раз команда выигрывала в сезоне-2015/16, оказавшись сильнее на своем поле дортмундской "Боруссии" (1:0). Проигрывал "Краснодар" "Вольфсбургу" (2:4, 1:5), "Шальке" (0:1, 0:2) и все той же "Боруссии" (1:2).

До матча с "Байером" российский клуб проводил только товарищеские встречи в рамках учебно-тренировочных сборов. Кроме этого, "Краснодар" вышел на игру без нескольких футболистов основного состава. Полузащитник Юрий Газинский и защитник Кристиан Рамирес пропустили матч из-за перебора желтых карточек и смогут сыграть лишь в ответной встрече, а нападающий Ари продолжает залечивать травму. Сроки его восстановления до сих пор не известны.

Европейская атмосфера и рекорд посещаемости

Ажиотаж перед игрой можно было ощутить, обратив внимание на редкие для Краснодара пробки на дорогах. Некоторым таксистам пришлось даже высаживать пассажиров, и болельщики, желающие добраться быстрее, шли оставшееся до стадиона расстояние пешком, чтобы успеть к началу матча. В пробке застрял и автобус с командой, который появился в окрестностях стадиона только за полтора часа до стартового свистка.

А около арены "Краснодар" можно было ощутить атмосферу настоящего праздника. Болельщики массово скупали сувениры, общались, делясь мнениями о предстоящем матче, и желали команде выйти в следующую стадию турнира. При этом к началу встречи стадион был заполнен где-то наполовину. Причиной этому стали рабочий день и все те же пробки на дорогах.

Арена заполнился к 25-й минуте матча, и зрители начали активно гнать свою команду вперед. С трибун можно было услышать традиционные для этого стадиона скандирования "Вперед, быки!", "Краснодар-Краснодар" и знаменитую песню "Катюша". На 77-й минуте диктор объявил, что на встрече присутствует 34 827 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости матчей клуба. Предыдущий был установлен 4 ноября 2018 года на встрече чемпионата России с "Ростовом" (2:2), где присутствовали 34 652 зрителя.

Агрессивный прессинг и слабая реализация

Встреча в Краснодаре, как и во всех еврокубковых матчах на этой неделе, началась с минуты молчания в память о погибшем футболисте Эмилиано Сале. С первых минут российская команда предпочла атакующий стиль игры и пошла вперед, активно используя фланги и пытаясь забрасывать мяч за спины защитников "Байера". Однако активный прессинг "Краснодара" сопровождала слабая реализация моментов. Сначала свои шансы на гол не использовали Кристоффер Олссон и Иван Игнатьев, а затем последний упустил возможность открыть счет, промахнувшись с пяти метров в совершенно пустой угол ворот после передачи Шарля Каборе.

"Байер" не стал придерживаться активного прессинга и старался ловить "Краснодар" при выходах из обороны через пас. Немцы выдвигались вперед, делая ставку на контратаки и забросы в сторону Юлиана Брандта, Карима Беллараби и Кевина Фолланда. Они несколько раз создавали опасные ситуации у ворот Станислава Крицюка.

Второй тайм прошел под обоюдным прессингом. До 67-й минуты преимуществом владели хозяева поля, но потом инициативу перехватили гости. Давление со стороны "Байера" то и дело приводило к спасению ворот либо защитниками, либо Крицюком. Под самый занавес встречи мяч оказался в воротах российской команды, однако судья не засчитал гол, усмотрев нарушение со стороны Лукаса Аларио, сыгравшего рукой после подачи углового удара.

Комментируя исход встречи, голкипер гостей Лукаш Градецкий отметил, что его команда была готова к прессингу со стороны хозяев. "Оба клуба наиграли на гол, но матч закончился со счетом 0:0. Мы были готовы к агрессивному прессингу со стороны соперника в данном матче, сделали все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Знаем, что у "Краснодара" была первая игра в новом году и по активности его футболистов это было заметно", - сказал Градецкий.

Всего "Краснодар" нанес восемь ударов по воротам, из которых четыре пришлись в створ, совершил 313 передач (222 точных), а также заработал две желтые карточки (Маурисио Перейра и Магомед-Шапи Сулейманов). "Байер" смог нанести 15 ударов по воротам российской команды (три в створ), отдать 748 передач (651), при этом не получив ни одной желтой карточки.

Курс на Германию

На послематчевой пресс-конференции Мусаев отметил, что в Германии "Краснодар" постарается сыграть так же смело в атаке, как и дома. "Увидели сегодня яркую игру, две команды шли в атаку, никакого оборонительного футбола не было. Конечно, проведем большой анализ того, что сделали на поле, внесем коррективы. Будем пытаться играть так же смело, использовать прессинг, идти вперед, если найдем, куда надавить, то сделаем обязательно", - сказал Мусаев.

Главный тренер команды хозяев Петер Бош сказал, что остался не очень доволен игрой. "Мне бы хотелось, чтобы мы забили мяч на выезде. Второй тайм был получше, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы выиграть. Соперник не особенно удивил, мы знали, что "Краснодар" очень хорошая команда, она это сегодня показала", - подчеркнул он.

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что клуб приложит все усилия для решения задачи по выходу в 1/8 финала. "Сегодня мы показали хороший и качественный футбол в матче против "Байера" - контролировали первые 30 минут встречи, а потом игра выравнялась. Учитывая, что это был наш первый официальный матч в 2019 году, то показали неплохой уровень против сильного соперника", - сказал Классон.

Ответный матч состоится 21 февраля в Леверкузене. Для выхода в 1/8 финала Лиги Европы "Краснодару" нужно обыгрывать немецкий клуб с разницей в один мяч или более. Если будет зафиксирован счет 0:0, то команды проведут дополнительное время, где решится исход противостояния. Также российский клуб устроит любая результативная ничья.