Кучеров шестой раз в сезоне набрал четыре очка за матч и помог "Тампе" обыграть "Даллас"

ТАСС, 15 февраля. "Тампа-Бэй" со счетом 6:0 обыграла "Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Никита Кучеров в шестой раз в сезоне набрал четыре и более балла за результативные действия, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

В составе победителей отличились Стивен Стэмкос (8-я и 37-я минуты), Михаил Сергачев (13), Тайлер Джонсон (13), Кучеров (15) и Алекс Киллорн (29). Кучеров стал лучшим игроком встречи (1+3). Второй звездой был признан Стэмкос (2+1), третьей - голкипер "Тампы" Андрей Василевский, совершивший 32 сейва. Для российского вратаря этот матч "на ноль" стал пятым в сезоне и 17-м в североамериканской карьере.

Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата, набрав 92 (26 шайб + 66 передач) очка. Россиянин повторил серию из шести матчей с четырьмя и более баллами в активе, показанную Яромиром Ягром (2000/01), Джо Торнтоном (2005/06) и Ильей Ковальчуком (2005/2006). Также Ягру удавалось набирать минимум четыре очка семь раз за сезон (1998/99). Защитник "Тампы" Михаил Сергачев имеет в активе 19 (3+16) баллов за результативность в регулярном чемпионате.

"Тампа" продолжает уверенно лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 90 очков в 58 матчах. "Даллас" идет на седьмой строчке в Западной конференции, после 57 встреч команда имеет 63 очка. Следующий матч "Тампа" проведет 17 февраля дома с "Монреалем". "Даллас" в этот же день сыграет на выезде с "Каролиной".

В другом матче "Флорида" дома в серии буллитов обыграла "Калгари" со счетом 3:2. Одну из шайб хозяев забросил Евгений Дадонов. Россиянин набрал 43 (20+23) очка в регулярном чемпионате.

Результаты остальных встреч: