Костенюк сыграла вничью с Дзагнидзе в восьмом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе в партии восьмого тура шахматного турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россиянка Валентина Гунина и представительница Казахстана Жансая Абдумалик также не смогли выявить победительницу. В других партиях француженка Мари Себаг обыграла американку Ирину Круш, Харика Дронвалли из Индии и грузинка Бела Хотенашвили разошлись миром, также вничью завершилась партия между немкой Элизабет Петц и американкой Анной Затонских.

После восьми туров лидирует Гунина (6,5 очка), следом за ней располагаются Костенюк (6), Круш, Дронавалли (обе - по 4,5), Дзагнидзе (4), Абдумалик (3,5), Хотенашвили, Себаг (обе - по 3), Затонских, Петц (обе - по 2).

Следующий тур пройдет в ночь на субботу. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля. Призовой фонд составляет $150 тысяч.