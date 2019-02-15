Уэстбрук вышел на первое место по очкам в истории клуба НБА "Оклахома"

ТАСС, 15 февраля. Американец Расселл Уэстбрук вышел на первое место в истории клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" по количеству набранных очков. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Thescore.com.

Уэстбрук в выездном матче регулярного чемпионата с "Нью-Орлеаном" (122:131) оформил трипл-дабл из 44 очков, 14 подборов и 11 результативных передач. В его активе за 11 сезонов в "Оклахоме" 18 247 очков, по этому показателю он обошел Гэри Пэйтона (18 207).

"Оклахома" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 37 побед в 57 матчах.