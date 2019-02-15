Королевская битва. Россияне и норвежцы поспорят за лыжный трон

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в этом году обещает быть особенно интересным: позиции норвежцев, которые в медальном зачете не отдают первое место 22 года, уже не выглядят столь непоколебимо. Во многом благодаря российской команде.
Русско-норвежское сражение на лыжне будет происходить с 20 февраля по 3 марта в Зефельде, что неподалеку от Инсбрука. Эта австрийская деревенька уже принимала чемпионат мира по лыжным видам спорта — в 1985 году. Тогда в турнире разыгрывалось 13 комплектов наград, сейчас — 21. Но время над результатом не властно: что тогда, что сейчас норвежцы — лидеры по золотодобыче.
В 90-е они немного утратили свои позиции, но поражение на домашнем чемпионате мира 1997 года в Тронхейме замотивировало их настолько, что на последующих десяти турнирах первую строчку в медальном зачете они уже не уступали. Даже вопреки тому, что были случаи, когда все главные призы в лыжном двоеборье или прыжках с трамплина брали представители Германии или Австрии. Доминирование норвежцев в лыжных гонках было настолько большим, что они спокойно могли не переживать по поводу выступления своих соотечественников в близких им видах спорта.
Да, важно заметить, что помимо лыжных гонок, медали на чемпионате мира будут разыграны в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. У норвежцев на этот раз и там есть свой герой — это Ярл Магнус Рибер, который с большим отрывом лидирует в общем зачете двоеборцев.
Но и у российской сборной впервые за долгие годы найдется чем ответить, правда, в прыжках. Евгений Климов, начинавший в двоеборье, в этом сезоне принес России первую в истории победу на этапе Кубке мира, так что совсем исключать его успеха в Зефельде все же нельзя.
Йохауг и все-все-все
Основные же события будут развиваться в лыжных гонках, а именно — в мужской части соревнований. У женщин, похоже, все будет предсказуемо: велика вероятность, что победы во всех трех личных дистанционных гонках одержит Тереза Йохауг. Норвежка, чья допинговая история два года назад прогремела на весь мир, после дисквалификации вернулась побеждать: остановить ее в этом сезоне не под силу никому. И мотивации у нее предостаточно: 30-летней спортсменке важно восстановить свою репутацию, одержать чистые победы, что смоет налет подозрений с ее былых побед, в числе которых олимпийский успех 2010 года. Тем более что история с содержавшей запрещенный препарат губной помадой, которой пользовалась спортсменка, и сейчас выглядит сомнительно.
Наверняка норвежки победят и в эстафете, если только не случится удачного дня у шведской сборной, которой по силам сместить своих географических соседей с вершины.
Могут удивить и россиянки, но команде все же не хватает еще одной конкурентноспособной лыжницы в эстафетную команду. Есть очевидный лидер — Наталья Непряева, которая идет второй в общем зачете Кубка мира. Ей в подмогу — Юлия Белорукова, с которой она становилась призером прошлогодних Игр в Пхёнчхане. Третья — Анастасия Седова, также показывавшая высокие результаты в этом сезоне. Остальные — за пределами топ-20 общего зачета Кубка мира.
Если рассуждать с позиций борьбы за лидерство в медальном зачете, то в женской части соревнований российской сборной стоит рассчитывать только на помощь шведок, в первую очередь Шарлотт Калла и Стины Нильссон, которая, правда, получила тяжелую травму и рискует не набрать оптимальной формы к коронным спринтерским дистанциям, с которых, что важно, стартует соревновательная программа чемпионата мира.
Других вариантов отнять у норвежек золотые медали нет. Если, конечно, не случится очередного чуда от американки Джессики Диггинс и ее новой напарницы по командному спринту. Вместо Киккан Рэндалл, с которой она победила в Пхёнчхане, ей наверняка предстоит побежать с Софи Колдуэлл.
Два года назад, на прошлом чемпионате мира, норвежки одержали победы во всех дисциплинах, так что если сейчас удастся отнять у них хотя бы две награды — это уже будет большим достижением. Благо Марит Бьорген — самая титулованная спортсменка в истории зимних видов спорта — карьеру уже завершила.
В погоне за короной
При таком раскладе у российской сборной будут шансы, пусть и небольшие, обогнать норвежцев. Но для этого нужен феноменальный результат от мужской команды. На который, к слову, она способна. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный призер Игр в Пхёнчхане Александр Большунов, чемпион мира Максим Вылегжанин — не единственные, на кого можно рассчитывать. Есть и призеры Игр Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, и обладатель третьего места "Тур де Ски" Евгений Белов. О силе мужской команды говорит результат эстафетной гонки на недавнем этапе Куба мира, где российские команды заняли первые два места, причем номинально основной состав с Устюговым и Большуновым в составе оказался позади дублеров.
У тренерского штаба российской сборной вообще будет сложный выбор на гонки в Зефельде, и календарь соревнований только усложняет ситуацию. После спринтерских гонок 21 февраля в календаре запланирован день отдыха, однако следом у лыжников сначала скиатлон, а после — командный спринт, в котором от каждой страны участвуют по два спортсмена. В случае с российской командой очевидно, что стартовать в нем должны Устюгов и Большунов, однако раз так, стоит ли рисковать и ставить их за день до этого их в скиатлон? У Устюгова, как победителя прошлогоднего чемпионата мира, будет персональная квота, но кто будут те четверо россиян, что выйдут на старт этой гонки, до сих пор остается под вопросом.
В том, что Устюгов побежит, сомнений практически не будет. Вряд ли он будет отказываться от возможности завоевать титул "Король лыж", которого среди отечественных спортсменов последний раз удостаивался Николай Зимятов в 1980 году. Причем он остается единственным, кому удалось выиграть гонки на 30 и 50 км на Олимпийских играх. Остальным королям, в том числе и первому — Владимиру Кузину — удавалось это на чемпионатах мира.
А положил эту традицию король Швеции, вручивший в 1954 году во время турнира в Фалуне советскому лыжнику серебряный кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". В 2015 году, когда турнир также принимал Фалун, к повторению успеха Кузина был близок Вылегжанин, однако тогда ему не удалось побороться за победу на финише марафонской дистанции. Для 36-летнего лыжника предстоящий чемпионат мира станет последним в карьере, и, по словам его тренера Олега Перевозчикова, они поставили перед собой самые амбициозные задачи.
"Он и я делаем все возможное для завоевания медали любого достоинства, она бы удовлетворила всех: самого спортсмена, болельщиков, команду, меня. Поэтому делаем все только ради медали, а не пятых-шестых мест", — сказал Перевозчиков.
Главное для тренерского штаба сборной во главе с Еленой Вяльбе — выбрать правильные составы на гонки, что, как уже отмечалось, будет не так просто. Возможно, в индивидуальной гонке на 15 км выступят Александр Бессмертных, Большунов, Вылегжанин и Ларьков, который выиграл дуэль с Беловым в классической разделке на этапе Кубка мира. С другой стороны, Белов тоже способен показать высокий результат, и его могут поставить к Устюгову, Спицову и Андрею Мельниченко. Вылегжанин, получается, будет пятым благодаря дополнительной квоте. Но только если его решит пропускать Большунов.
"Командный спринт после скиатлона — это очень жестко, — сказала Вяльбе. — Для нашей команды это вообще крайне неудобно. Тут придется применять власть и кого-то не пускать на скиатлон. Даже если речь идет о спортсмене, у которого есть медальные шансы. Иначе есть риск потерять свое в командном спринте".
А уж как там будет с эстафетным составом, вообще невозможно предсказать. Но именно от тактических решений тренеров в конечном итоге и будет зависеть, сумеют ли российские лыжники выполнить поставленную задачу, которая, по словам руководителя федерации, заключается в том, чтобы завоевать по две медали каждого достоинства.
"Самая большая головная боль — состав на длинную мужскую эстафету, он будет определен после первых двух гонок — скиатлона и гонки на 15 км, — рассказала Вяльбе. — Надо будет увидеть состояние спортсменов, там уже будет понятно".
Голос Губерниева и игры норвежцев
По факту российские лыжники способны на большее. Чего только будет стоить дуэль Большунова с трехкратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клэбо в спринте. В начале сезона россиянин уже обходил своего главного конкурента, получится ли в Зефельде — станет понятно 21 февраля. И побеждать в этот день готовятся не только они, но и Устюгов, и действующий чемпион итальянец Федерико Пеллегрино.
Вниманием чемпионат мира обделен не будет. В том числе и благодаря громогласному комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, который едет в Австрию вместе со своей командой, которая уже не первый год освещает биатлонные соревнования. Многим поклонникам лыжного спорта манера освещения командой Губерниева соревнований не по нраву, чего они и не стали скрывать, оставляя на странице Вяльбе в Instagram призывы оградить спортсменов от журналистов.
"Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет, — писала она. — Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно". Вяльбе вообще не сторонник того, чтобы спортсмены часто общались с прессой, однако, несмотря на разногласия в оценках влияния журналистов на результат спортсменов, ей и Губерниеву все же удалось достичь взаимопонимания перед чемпионатом мира.
Тем более что у российских лыжников теперь всегда под рукой будет дополнительное оправдание своим неудачам, которое их норвежские коллеги практически не используют. Даже несмотря на то, что находятся под постоянным давлением со стороны СМИ.
Быть может, выступление российских лыжников в Зефельде заставит их иначе взглянуть на этот вопрос. Тем более что российские лыжники уже заставили понервничать норвежцев по ходу сезона. По ходу многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в начале января победой трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо, скандинавы отпустили несколько острых комментариев в адрес российской команды. В частности, Ханс Холунн назвал глупой тактику российских лыжников во время классического масс-старта на предпоследнем этапе многодневки, которая лишила Устюгова возможности побороться с Клэбо за первое место.
"Норвежские спортсмены немного побаиваются сильной сборной России, и их комментарии являются частью игры", — сказал тренер российского спортсмена Маркус Крамер.
Артем Кузнецов