Королевская битва. Россияне и норвежцы поспорят за лыжный трон

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в этом году обещает быть особенно интересным: позиции норвежцев, которые в медальном зачете не отдают первое место 22 года, уже не выглядят столь непоколебимо. Во многом благодаря российской команде.

Русско-норвежское сражение на лыжне будет происходить с 20 февраля по 3 марта в Зефельде, что неподалеку от Инсбрука. Эта австрийская деревенька уже принимала чемпионат мира по лыжным видам спорта — в 1985 году. Тогда в турнире разыгрывалось 13 комплектов наград, сейчас — 21. Но время над результатом не властно: что тогда, что сейчас норвежцы — лидеры по золотодобыче. В 90-е они немного утратили свои позиции, но поражение на домашнем чемпионате мира 1997 года в Тронхейме замотивировало их настолько, что на последующих десяти турнирах первую строчку в медальном зачете они уже не уступали. Даже вопреки тому, что были случаи, когда все главные призы в лыжном двоеборье или прыжках с трамплина брали представители Германии или Австрии. Доминирование норвежцев в лыжных гонках было настолько большим, что они спокойно могли не переживать по поводу выступления своих соотечественников в близких им видах спорта. Да, важно заметить, что помимо лыжных гонок, медали на чемпионате мира будут разыграны в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. У норвежцев на этот раз и там есть свой герой — это Ярл Магнус Рибер, который с большим отрывом лидирует в общем зачете двоеборцев. Но и у российской сборной впервые за долгие годы найдется чем ответить, правда, в прыжках. Евгений Климов, начинавший в двоеборье, в этом сезоне принес России первую в истории победу на этапе Кубке мира, так что совсем исключать его успеха в Зефельде все же нельзя. Йохауг и все-все-все Основные же события будут развиваться в лыжных гонках, а именно — в мужской части соревнований. У женщин, похоже, все будет предсказуемо: велика вероятность, что победы во всех трех личных дистанционных гонках одержит Тереза Йохауг. Норвежка, чья допинговая история два года назад прогремела на весь мир, после дисквалификации вернулась побеждать: остановить ее в этом сезоне не под силу никому. И мотивации у нее предостаточно: 30-летней спортсменке важно восстановить свою репутацию, одержать чистые победы, что смоет налет подозрений с ее былых побед, в числе которых олимпийский успех 2010 года. Тем более что история с содержавшей запрещенный препарат губной помадой, которой пользовалась спортсменка, и сейчас выглядит сомнительно. Наверняка норвежки победят и в эстафете, если только не случится удачного дня у шведской сборной, которой по силам сместить своих географических соседей с вершины.

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Могут удивить и россиянки, но команде все же не хватает еще одной конкурентноспособной лыжницы в эстафетную команду. Есть очевидный лидер — Наталья Непряева, которая идет второй в общем зачете Кубка мира. Ей в подмогу — Юлия Белорукова, с которой она становилась призером прошлогодних Игр в Пхёнчхане. Третья — Анастасия Седова, также показывавшая высокие результаты в этом сезоне. Остальные — за пределами топ-20 общего зачета Кубка мира. Если рассуждать с позиций борьбы за лидерство в медальном зачете, то в женской части соревнований российской сборной стоит рассчитывать только на помощь шведок, в первую очередь Шарлотт Калла и Стины Нильссон, которая, правда, получила тяжелую травму и рискует не набрать оптимальной формы к коронным спринтерским дистанциям, с которых, что важно, стартует соревновательная программа чемпионата мира. Других вариантов отнять у норвежек золотые медали нет. Если, конечно, не случится очередного чуда от американки Джессики Диггинс и ее новой напарницы по командному спринту. Вместо Киккан Рэндалл, с которой она победила в Пхёнчхане, ей наверняка предстоит побежать с Софи Колдуэлл. Два года назад, на прошлом чемпионате мира, норвежки одержали победы во всех дисциплинах, так что если сейчас удастся отнять у них хотя бы две награды — это уже будет большим достижением. Благо Марит Бьорген — самая титулованная спортсменка в истории зимних видов спорта — карьеру уже завершила.

Описание Александр Большунов © EPA-EFE/KIMMO BRANDT

В погоне за короной При таком раскладе у российской сборной будут шансы, пусть и небольшие, обогнать норвежцев. Но для этого нужен феноменальный результат от мужской команды. На который, к слову, она способна. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный призер Игр в Пхёнчхане Александр Большунов, чемпион мира Максим Вылегжанин — не единственные, на кого можно рассчитывать. Есть и призеры Игр Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, и обладатель третьего места "Тур де Ски" Евгений Белов. О силе мужской команды говорит результат эстафетной гонки на недавнем этапе Куба мира, где российские команды заняли первые два места, причем номинально основной состав с Устюговым и Большуновым в составе оказался позади дублеров. У тренерского штаба российской сборной вообще будет сложный выбор на гонки в Зефельде, и календарь соревнований только усложняет ситуацию. После спринтерских гонок 21 февраля в календаре запланирован день отдыха, однако следом у лыжников сначала скиатлон, а после — командный спринт, в котором от каждой страны участвуют по два спортсмена. В случае с российской командой очевидно, что стартовать в нем должны Устюгов и Большунов, однако раз так, стоит ли рисковать и ставить их за день до этого их в скиатлон? У Устюгова, как победителя прошлогоднего чемпионата мира, будет персональная квота, но кто будут те четверо россиян, что выйдут на старт этой гонки, до сих пор остается под вопросом. В том, что Устюгов побежит, сомнений практически не будет. Вряд ли он будет отказываться от возможности завоевать титул "Король лыж", которого среди отечественных спортсменов последний раз удостаивался Николай Зимятов в 1980 году. Причем он остается единственным, кому удалось выиграть гонки на 30 и 50 км на Олимпийских играх. Остальным королям, в том числе и первому — Владимиру Кузину — удавалось это на чемпионатах мира. А положил эту традицию король Швеции, вручивший в 1954 году во время турнира в Фалуне советскому лыжнику серебряный кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". В 2015 году, когда турнир также принимал Фалун, к повторению успеха Кузина был близок Вылегжанин, однако тогда ему не удалось побороться за победу на финише марафонской дистанции. Для 36-летнего лыжника предстоящий чемпионат мира станет последним в карьере, и, по словам его тренера Олега Перевозчикова, они поставили перед собой самые амбициозные задачи.

"Он и я делаем все возможное для завоевания медали любого достоинства, она бы удовлетворила всех: самого спортсмена, болельщиков, команду, меня. Поэтому делаем все только ради медали, а не пятых-шестых мест", — сказал Перевозчиков. Главное для тренерского штаба сборной во главе с Еленой Вяльбе — выбрать правильные составы на гонки, что, как уже отмечалось, будет не так просто. Возможно, в индивидуальной гонке на 15 км выступят Александр Бессмертных, Большунов, Вылегжанин и Ларьков, который выиграл дуэль с Беловым в классической разделке на этапе Кубка мира. С другой стороны, Белов тоже способен показать высокий результат, и его могут поставить к Устюгову, Спицову и Андрею Мельниченко. Вылегжанин, получается, будет пятым благодаря дополнительной квоте. Но только если его решит пропускать Большунов. "Командный спринт после скиатлона — это очень жестко, — сказала Вяльбе. — Для нашей команды это вообще крайне неудобно. Тут придется применять власть и кого-то не пускать на скиатлон. Даже если речь идет о спортсмене, у которого есть медальные шансы. Иначе есть риск потерять свое в командном спринте". А уж как там будет с эстафетным составом, вообще невозможно предсказать. Но именно от тактических решений тренеров в конечном итоге и будет зависеть, сумеют ли российские лыжники выполнить поставленную задачу, которая, по словам руководителя федерации, заключается в том, чтобы завоевать по две медали каждого достоинства. "Самая большая головная боль — состав на длинную мужскую эстафету, он будет определен после первых двух гонок — скиатлона и гонки на 15 км, — рассказала Вяльбе. — Надо будет увидеть состояние спортсменов, там уже будет понятно".

Описание Елена Вяльбе © Владимир Гердо/ТАСС