Боец Исмаилов проведет поединок с Василевским на турнире ACA в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов проведет поединок с соотечественником Вячеславом Василевским на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве 27 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Магомед Исмаилов дебютирует в лиге 27 апреля на турнире АСА 95 в Москве. Его соперником станет Вячеслав Василевский", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Исмаилов ранее выступал в организации Fight Nights Global. На его счету 13 побед, два поражения и одна ничья. В активе Василевского 32 победы и шесть поражений.