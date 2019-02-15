Строительство "Ямал-Арены" в Салехарде планируется завершить в 2022 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса "Ямал-Арена" в Салехарде планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Салехарда, разрешение на строительство "Ямал-Арены" было выдано в 2016 году, однако работы на объекте были временно прекращены.

"Наша задача - завершить строительство в 2022 году. Думаю, она абсолютно реалистична", - сказал Артюхов.

По его словам, создание профессионального хоккейного клуба с появлением ледовой арены в округе не планируется. "Мы лучше будем охватывать как можно больше детей современными центрами и современной экипировкой", - пояснил Артюхов.

Как сообщается на сайте администрации Салехарда, на площадке "Ямал-Арены" разместятся ледовая арена, бассейн, тренировочные универсальные залы, зал хореографии, фитнес-центр. Также в комплексе будет возможность проводить большие культурные мероприятия и конференции.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.