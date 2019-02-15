Петербург может полностью выкупить права на проведение St. Petersburg Ladies Trophy

СОЧИ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-Петербург может полностью выкупить права на проведение турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, нынешний контракт действует еще два года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира Александр Медведев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Санкт-Петербург проводит женский теннисный турнир с 2016 года. В 2018 году St.Petersburg Ladies Trophy был признан игроками и WTA лучшим турниром в своей категории.

"У нас есть разные варианты, помимо продления контракта, есть вариант с выкупом [прав]. Так что мы еще рассмотрим варианты, - сказал Медведев. - Но то, что теннисный турнир и дальше будет проводиться в Петербурге, - это безусловно. У нас еще два года контракта, но это не предел".

В 2019 году победительницей турнира стала Кики Бертенс из Нидерландов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.