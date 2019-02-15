{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

ФК "Барселона" продлил контракт с главным тренером Вальверде

Новое соглашение с 55-летним испанским специалистом рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью продления еще на один год

ТАСС, 15 февраля. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" продлило соглашение с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 с возможность продления еще на один год.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под руководством тренера клуб выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.

В текущем сезоне "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 51 очко после 23 туров.

Лига Европы
Бузникин: "Краснодар" повысил шансы на выход в следующий раунд ЛЕ, сыграв дома "на ноль"
Глава селекционного отдела краснодарского клуба считает, что ответная игра с "Байером" будет намного сложнее
Читать полностью