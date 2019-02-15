Глава Федерации фристайла России высоко оценил выступление лыжных акробатов на ЧМ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов поставил отличную оценку выступлению спортсменов в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы довольны выступлением на чемпионате мира, последнее золото в лыжной акробатике у нас было 16 лет назад, - сказал Курашов. - Акробаты отличились, мы ждали от них результата, поставил бы им пятерку за выступление. Не совсем довольны выступлением в других дисциплинах: в ски-кроссе достойно боролись, но пьедестала не увидели, оцениваю этот результат как удовлетворительный; в могуле молодая команда выступила неплохо, Настя Смирнова стала четвертой, оценка - хорошо".

"Хорошо также поставлю Насте Таталиной, которая стала шестой в биг-эйре. Есть американские дисциплины - хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр, в США хорошо развита эта инфраструктура, американцы - законодатели в этих дисциплинах. Чемпионат был на родине этих дисциплин, поэтому шестое место Таталиной можно считать неплохим результатом. Если бы не ее повреждение, она могла бы претендовать на более высокое место, но для нас самое важное - здоровье спортсменов, команда уже настроена на Олимпийские игры в Китае", - добавил Курашов.

Сборная России по фристайлу завоевала три медали на чемпионате мира. Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике, Любовь Никитина завоевала серебро в той же дисциплине, российская команда (Никитина, Буров, Станислав Никитин) стала бронзовым призером командного турнира.