Фристайлист Буров считает, что работа над ошибками помогла ему победить на ЧМ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работа над ошибками после предыдущего чемпионата мира помогла фристайлисту Максиму Бурову завоевать золото в лыжной акробатике на мировом первенстве в США. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

На чемпионате мира 2017 года Буров занял 11-е место.

"Чемпионат мира прошел очень хорошо, за два года поработали над ошибками и получили результат, к которому шли. Особых ожиданий не было, настраивался хорошо сделать свою работу. Не совсем осознаю, что я самый молодой чемпион мира в истории, - сказал 20-летний Буров. - Ощущения были обычными, будто это рядовой старт, вроде этапа Кубка мира.

Буров на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду завоевал золотую медаль в лыжной акробатике, в составе российской сборной он также стал бронзовым призером командных соревнований.