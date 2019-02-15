Российские хоккеисты сыграют с французами, латвийцами и швейцарцами в рамках Еврочелленджа

ТАСС, 15 февраля. Сборная России по хоккею проведет по две игры с командами Швейцарии, Франции и Латвии в рамках Еврочелленджа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Матчи со швейцарцами пройдут 18 и 20 апреля на арене "Шайба" в Сочи. С французами и латвийцами россияне сыграют в гостях. О датах и месте проведения этих матчей не сообщается.

Еврочеллендж - ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице.