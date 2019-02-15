Тренер Климкин заявил, что готов помочь сборной России по волейболу при необходимости

В четверг было объявлено об уходе из национальной команды Сергея Шляпникова. Кандидаты на вакантный пост будут объявлены в марте.

"Я с 2011 года вхожу в расширенный штаб сборной России и, разумеется, всегда готов оказать национальной команде любую помощь, - сказал Климкин. - У нас в стране достаточно наставников высокого уровня, сейчас я сосредоточен на работе в клубе. У петербургского "Зенита" непростой период. С одной стороны, мы только что оформили важное достижение - вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, с другой - у нас хватает проблем со здоровьем игроков".

"Уже 17 февраля команде предстоит ответственный матч с "Факелом". Поэтому все мои мысли сейчас - о нашем клубе", - добавил специалист.

Климкин был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды в 2015 году.

Шляпников, которому в мае исполнится 58 лет, возглавлял мужскую сборную России с 2017 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018). В сентябре 2018 года на чемпионате мира в Италии и Болгарии российская команда под руководством Шляпникова не смогла выйти в плей-офф, завершив борьбу в третьем групповом раунде, в итоге сборная заняла шестое место.