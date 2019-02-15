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Лига Европы

Бузникин: "Краснодар" повысил шансы на выход в следующий раунд ЛЕ, сыграв дома "на ноль"

Глава селекционного отдела краснодарского клуба считает, что ответная игра с "Байером" будет намного сложнее

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты "Краснодара" показали хорошую игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером". Такое мнение ТАСС высказал глава селекционного отдела краснодарского клуба Максим Бузникин.

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Матч между "Краснодаром" и "Байером" состоялся в четверг и завершился нулевой ничьей.

"Результат как результат, не плохой и не хороший. Играли очень неплохо для первого после перерыва матча, справились с "Байером". То, что не пропустили дома, повышает шансы на проход, но все равно нужно забивать в ответной игре. Все решится в Леверкузене, там будет еще тяжелее", - заявил Бузникин.

Первую официальную игру в составе "Краснодара" провел 23-летний шведский полузащитник Кристоффер Ольссон. "Нормально сыграл, думаю, он хорошо вошел в игру. Наши ожидания оправдались. Конечно, ему нужно еще время для того, чтобы адаптироваться в команде и показать свою лучшую игру", - отметил Бузникин.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 21 февраля.

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