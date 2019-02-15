Макмиллан: качество открытой хоккейной площадки в Риге не уступает крытой

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Качество льда и хоккейной площадки на открытом воздухе в Риге ничем не уступает "Арене-Рига". Об этом ТАСС рассказал нападающий рижского "Динамо" Брэндон Макмиллан.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским "Динамо" и одноименной командой из Минска пройдет в пятницу в столице Латвии на специально оборудованной площадке на базе спорткомплекса средней школы №84 и начнется в 20:30 мск. В прошлом году эти команды играли между собой на том же месте, победу со счетом 3:2 одержали минчане. Макмиллан отметился заброшенной шайбой.

"Я был очень счастлив играть здесь в прошлом году, это великолепно. Я получил большое удовольствие, это хороший опыт для хоккеистов и большое событие для болельщиков. Организаторы проделали хорошую работу, лед находится в отличном состоянии и не уступает тому, что под крышей на нашей арене", - отметил Макмиллан.

Во время игры температура воздуха в Риге по прогнозам должна составить плюс пять градусов по Цельсию. "Мне нравится погода, не придется надевать лишние носки. В прошлом году у меня немного замерзали пальцы. Сейчас погода очень комфортная", - сказал собеседник агентства.

"Рижское "Динамо" после 58 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от идущего восьмым "Сочи" на два очка. "На данном отрезке сезона для нас эта игра не просто для удовольствия, мы должны подойти к ней со всей серьезностью и выиграть. Это наш единственный шанс попасть в плей-офф. Мы должны играть в свою игру, быть полностью сконцентрированными, это ключевой матч для нас", - заключил Макмиллан.