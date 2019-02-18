"Великий игрок, человек и бомбардир". Александру Могильному — 50 лет

Член Тройного золотого клуба, в который входят хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевывавшие Кубок Стэнли, Александр Могильный 18 февраля отмечает юбилей. Могильный родился в 1969 году в Хабаровске. В детстве он тренировался в местной школе СКА, после чего в возрасте 15 лет оказался в столичном ЦСКА, который на тот момент являлся флагманом отечественного хоккея. В армейском клубе Могильный провел три сезона и играл в одной тройке с Сергеем Федоровым и Павлом Буре.

Описание Александр Могильный © Юрий Смитюк/ТАСС

"Познакомились мы с ним в середине 80-х годов во взрослой команде ЦСКА. Саша уже жил в Москве пару-тройку лет, а я только приехал из Минска, где играл за "Динамо" в первой лиге. Я понял, насколько он мощнее меня, сильнее, быстрее. Я в первый год предсезонных сборов в ЦСКА не смог поднимать слишком много разных тяжестей и делать силовые упражнения. Саша же был в этом плане уникален: он мог выполнять все то, что уже делал состоявшийся игрок того времени, того ЦСКА. С ним было очень здорово играть, потому что он был очень скоростной, у него был отличный дриблинг на сумасшедшей скорости, что сейчас редко можно встретить. Он был очень координирован, мы понимали друг друга с полуслова", — отметил в беседе с ТАСС Федоров. Играя с Федоровым и Буре, Могильный создал себе имя и в сборной СССР. Он стал лучшим нападающим молодежного чемпионата мира 1988 года (8 заброшенных шайб + 10 голевых передач), где команда выиграла серебро. В том же году стал и олимпийским чемпионом. После этого Могильный был выбран на драфте НХЛ клубом "Баффало" под общим 89-м номером, но следующий сезон провел в составе ЦСКА, с которым стал чемпионом. Год спустя он вместе с советской сборной одержал победу на молодежном и взрослом чемпионатах мира. "Наша тройка была очень хорошей и перспективной, но мы не добились тех результатов, которых добилась тройка (Игоря) Ларионова, в тех условиях противостояния Запада с Востоком при всем том, что было тогда в Советском Союзе. Можно долго гадать, как мы могли выступить вместе в дальнейшем, но как тройка мы были очень даже перспективными ребятами. Как правило, следующее поколение немного сильнее, и эти авансы мы отработали в индивидуальном плане больше, чем тройкой", — рассказал Федоров. "Саша решил построить хоккейную карьеру по-другому" К 20 годам Могильный выиграл все, о чем мог мечтать хоккеист ЦСКА, — от союзного чемпионата до Олимпиады, — а среди молодых игроков равных в мире ему не было. В том же 1989 году, несмотря на запрет со стороны спортивных чиновников СССР, он принял решение продолжить карьеру в НХЛ. 5 мая Могильный прилетел в США, а вскоре подписал контракт с "Баффало". "Конечно, он уехал в НХЛ вовремя, — отметил Федоров. — Саша был состоявшимся игроком, и тогда мы показывали достаточно зрелую игру на том уровне. Доказательством было то, что нас брали в сборную СССР на чемпионат мира 1989 года, и мы бы поехали на следующий чемпионат мира. Но Саша решил немного по-другому построить свою хоккейную судьбу и карьеру. Я был рад, что он решился на такой серьезный шаг. Конечно, переживал за него, болел, также понимал, что это взвешенное решение, а не желание просто так поехать посмотреть. Он поехал завоевывать ту хоккейную площадку, тех хоккейных зрителей, которые оценивали его игру. Я понимал, что для него это очень большая ответственность. Повторюсь, что это был достаточно взвешенный шаг, хотя тогда мы были очень молоды. Впереди в наших решениях шел какой-то юношеский азарт".

Описание Сергей Федоров и Александр Могильный, 2013 год © Станислав Красильников/ТАСС

Впервые после отъезда в НХЛ Могильный вернулся на родину в 1994 году, уже после распада СССР. "Мы оба переживали во время возвращения в Россию в 1994 году, — признался Федоров. — Были какие-то опасения, все-таки давно не были в России. Мы уехали из одного государства, а приехали в другое. Но нашим товарищам, учителям, партнерам удалось нас не только защитить, но и убедить, что все будет нормально и что мы здесь играем в хоккей и никаких проблем не будет. И в очередной раз они доказали, что являются нашими учителями и теми людьми, которые вложили в нас то, кем мы являлись". Могильный сыграл за сборную России в 1996 году на Кубке мира. После этого привлечь к играм за сборную его не смог ни Владимир Юрзинов на Олимпиаду 1998 года, ни Вячеслав Фетисов, собиравший всех лучших рoссийских хоккеистов для участия в Олимпийских играх 2002 года. "У него было такое мнение: может, травма, может, еще что-то хроническое его беспокоило. Не думаю, что он бы отказался, если бы был здоров. Мы общались и понимали, что что-то вроде не так. Я уже не помню, что с Сашей было в то время, но я не чувствовал, что он смог бы выступить "на все 100". Может, с тренерским штабом были какие-то вопросы, которые, в его понимании, не были еще решены. Поэтому, думаю, его отказ был связан, во-первых, со здоровьем, а во-вторых, с тем, что какого-то отношения, понимания, уважения со стороны ему было в этом плане недостаточно", — пояснил Федоров. Первый российский капитан в НХЛ Дебют Могильного в НХЛ состоялся 5 октября 1989 года в матче "Баффало" и "Квебек Нордикс". Российский хоккеист забросил шайбу уже на 20-й секунде встречи, а его команда одержала победу со счетом 4:3. По ходу первых трех лет в "Баффало" Могильный постепенно прогрессировал, создавая себе имя результативного нападающего. В первом сезоне он набрал 43 (15+28) очка, во втором — 64 (30+34). С появлением в команде Пэта Лафонтейна, обменянного из "Айлендерс", результативность Могильного стала увеличиваться, и в сезоне-1991/92 он набрал 84 (39+45) очка. Лучшим в карьере Могильного по индивидуальной статистике стал сезон-1992/93. В том регулярном чемпионате он забросил 76 шайб и сделал 51 голевую передачу, разделив первое место в списке снайперов с финном Теему Селянне. 42 из 76 шайб Могильного были заброшены с передач Лафонтейна. По ходу того сезона у Александра был шанс войти в компанию великих и забить 50 голов за 50 первых матчей сезона. Морис Ришар задал высокую планку в 40-х, и после него такого результата добивались только Уйэн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Халл и Майк Босси. Могильному из-за пропущенных в начале чемпионата шести игр нужно было уложиться в 44 встречи. В 47 матчах нападающий забросил 45 шайб, в 48-й — еще одну, но в Филадельфии один гол не засчитали, а в игре с "Вашингтоном" удалось сделать лишь результативную передачу.

Описание Александр Могильный, 1989 год © Игорь Уткин/ТАСС

"Александр — великий игрок, человек, забивавший огромное количество голов. У него отличное катание, супербросок и уникальное голевое чутье. Он приехал в НХЛ и сразу вышел на лидирующие позиции, представлял там нашу страну на протяжении многих лет. Он играл в "Баффало" долгое время один, и ему было поначалу тяжело. Он показал, что советские и российские ребята могут не только играть, но и быть лидерами своей команды. Забитые им 76 голов — уникальный результат. С кем бы он ни играл, в любом случае надо забить самому, и он забивал", — отметил Павел Буре. "Его скорость, дриблинг на очень высокой скорости ставили оппонентов в очень серьезное непонимание того, что произошло. И они до сих пор, спустя столько лет, думают, как он мог буквально на двухкопеечной монете поменять вместе с шайбой направление движения. Мощный, точный кистевой бросок Саши был как кинжал, его нельзя было предотвратить. Не просто так он забил 76 голов", — рассказал Федоров. Перед началом следующего сезона Могильный стал первым российским капитаном в истории НХЛ. "В любой команде капитана просто так не дают, это надо иметь определенные качества, быть лидером. Просто лидеры бывают разные — кто-то больше говорит в раздевалке, кто-то больше показывает на льду. Александр из тех, кто, может, не такой многословный, но является настоящим лидером, забивает много голов, и команда идет за ним. Поэтому ему и дали капитана в достаточно молодом возрасте", — подчеркнул Буре. В семи первых матчах сезона-1993/94 нападающий забил восемь голов, а потом травмировался Лафонтейн. В следующий раз он появился на льду только через 16 месяцев и сразу же отдал Могильному голевую передачу. В июне 1995-го "Баффало" решил разгрузить платежную ведомость обменом Могильного в "Ванкувер", за который тогда играл Павел Буре. Буре получил тяжелую травму в начале сезона, а результативность Могильного с годами снижалась. В сезоне-1995/96 он забросил 55 шайб, в следующем — 31, а в сезоне-1997/98 — 18. В том чемпионате 51 голом отметился Павел Буре. "С ним всегда приятно играть, и, насколько я помню, голов 50 с ним забил. 50 голов считается хорошим результатом, это входит в историю, и это было сделано, когда я с ним играл", — сказал Буре.

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