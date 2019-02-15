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Более 70 студентов МГУ получили знания в антидопинговой сфере после лекции РУСАДА

Среди слушателей были действующие спортсмены
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 70 студентов и магистрантов Московского государственного университета (МГУ) стали участниками открытой лекции "Этика в спорте: антидопинговая политика в России и в мире", которую прочла для них заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

В рамках открытой лекции были освещены вопросы антидопингового законодательства, практики противодействия допингу в России и в мире, а также ключевые аспекты формирования антидопинговой культуры в обществе. 

"Послушать лекцию собралось более 70 студентов и магистрантов МГУ, - заметила сотрудник пресс-службы РУСАДА. - Среди слушателей были и действующие спортсмены, которые защищают честь не только родного университета, но и страны на различных соревнованиях".

В декабре РУСАДА и Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в реализации серии информационно-образовательных программ, направленных на повышение квалификации специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, и на формирование культуры нетерпимости к допингу в Российской Федерации.

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