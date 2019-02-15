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Мужскую сборную России по волейболу может возглавить иностранный тренер

В четверг было объявлено об уходе из национальной команды Сергея Шляпникова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Иностранный специалист может стать главным тренером мужской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В четверг было объявлено об уходе из национальной команды Сергея Шляпникова.

"Иностранные специалисты тоже будут претендовать на вакантный пост. Что касается тренерского штаба, то пока нет ясности, останется ли он или нет после ухода Сергея Шляпникова. Решение примет будущий главный тренер", - сказал Шевченко.

Шляпников возглавлял сборную России с 2017 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018).

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