Менеджерская компания подала иск в США к бойцу Минакову и менеджеру Нурмагомедова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Менеджерская компания RusFighters подала в американский суд на известного менеджера Али Абдель-Азиза и на бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор RusFighters Алексей Жернаков.

"16 января мы подали иск в Верховный суд округа Ориндж 16 января. Пока не могу сказать, в какие сроки будет рассмотрен иск. Все зависит от суда", - сказал Жернаков.

Также собеседник агентства сообщил, что требованиями являются восстановления статуса контракта Минакова с компанией, а также компенсация в размере 20% по действующему контракту спортсмена с Bellator.

В заявлении также отмечается, что Минаков подписал эксклюзивное агентское соглашение с RusFighters 13 февраля 2016 года. Соглашение обязывало спортсмена выплачивать 20% от гонорара за бой в течение трех лет с момента заключения договора. В RusFighters отмечают, что Минаков при помощи услуг Абдель-Азиза в августе 2018 года заключил новый контракт с Bellator на шесть боев. По оценке менеджерской компании, россиянин заработает за этот срок не менее $1,8 млн.

Минаков проведет свой ближайший поединок 16 февраля против француза Чейка Конго.

Абдель-Азиз является менеджером чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, бойцов Ислама Махачева, Забита Магомедшарипова и других известных спортсменов.