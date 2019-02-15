Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете на Юношеском фестивале

ТАСС, 15 февраля. Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4х5 км на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве. В составе российской команды выступали Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь.

Россияне показали результат 1 час 2 минуты 5,8 секунды, отставание от победителя составило 4,4 секунды. Первое место заняла сборная Норвегии, показавшая время 1 час 2 минуты 1,4 секунды. Третьей стала команда Швейцарии (+12,0).

В активе сборной России пять медалей в лыжных гонках на фестивале. Ранее Баранова завоевала серебряные медали в спринте и индивидуальной гонке, а Волков и Антон Максимов выиграли серебро и бронзу в спринте.

В общем зачете фестиваля сборная России занимает пятое место, имея две золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.