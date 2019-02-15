Леван Кобиашвили переизбран президентом Федерации футбола Грузии

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Грузии Леван Кобиашвили переизбран на пост президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) на новый четырехлетний срок. 28 делегатов избирательного съезда ФФГ в пятницу единогласно проголосовали за его кандидатуру, сообщает пресс-служба федерации.

Кобиашвили был единственным кандидатом на этот пост. "Оказанное мне доверие - большая честь. Я хорошо осознаю стоящие перед нами вызовы, мотивирован больше прежнего. У меня есть возможности и ресурсы продолжить начатый путь и принести максимальную пользу футболу, который важнее всего в моей жизни", - заявил 42-летний Кобиашвили после выборов.

Кобиашвили выступал за тбилисское "Динамо", владикавказскую "Аланию", а также за немецкие "Фрайбург", "Шальке" и "Герту". За сборную Грузии он сыграл 100 матчей. Карьеру футболиста завершил в мае 2014 года.