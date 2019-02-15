Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

ТАСС, 15 февраля. Главы Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) и Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) заключили соглашение о проведении чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба белорусской федерации.

Договор был подписан в Риге 15 февраля накануне матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и рижским "Динамо".

"Подписывая это соглашение, мы делаем последний и во многом формальный шаг, - сказал глава ФХБ Геннадий Савилов. - Реальная работа по организации мирового первенства ведется уже давно. Откровенно говоря, при необходимости Белоруссия могла бы провести чемпионат мира уже завтра, ведь предыдущий подобный форум прошел в нашей стране всего пять лет назад, и у нас есть вся нужная инфраструктура".

Президент ФХЛ Айгарс Калвитис отметил, что первое подобное соглашение было подписано еще два года назад в Минске. "Сейчас улажены последние детали, которые спустя два года позволят провести лучшее мировое первенство современной хоккейной эры", - сказал Калвитис.

Латвия ранее принимала ЧМ в 2006 году, а Белоруссия - в 2014-м. Чемпионат пройдет в Риге и Минске с 14 по 30 мая 2021 года. Две страны совместно примут турнир в четвертый раз в истории.