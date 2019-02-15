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Лига чемпионов

Защитник "Тоттенхэма" Вертонген признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

На звание лучшего также претендовали вратарь "Реала" Тибо Куртуа, полузащитник ПСЖ Марко Верратти и нападающий "Ромы" Николо Дзаньоло

ТАСС, 15 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал бельгийского защитника английского "Тоттенхэма" Яна Вертонгена лучшим игроком по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) Вертонген забил гол. Матч завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 3:0.

Другими претендентами на звание лучшего футболиста были вратарь "Реала" Тибо Куртуа, полузащитник ПСЖ Марко Верратти и нападающий "Ромы" Николо Дзаньоло.

Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Боруссией" состоится 5 марта в Дортмунде.

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