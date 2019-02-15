На зимнем чемпионате Европы в Глазго выступят 11 российских легкоатлетов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал 11 легкоатлетов для участия в чемпионате Европы в помещении 2019 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

В список спортсменов вошли Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Егор Николаев (бег на средние дистанции).

"На летний чемпионат Европы в Берлине команда по сравнению с чемпионатом мира 2017 года в Лондоне выехала более многочисленная, но результат был показан хуже, - сказал Борзаковский. - Если бы мы были допущены полноценно, то команда была бы в разы больше, порядка сорока человек. Соответственно, можно было претендовать на более высокие места, сейчас у нас два явных лидера - это Ласицкене и Сидорова".

Зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

Российские легкоатлеты на чемпионате Европы будут выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации национальной федерации.