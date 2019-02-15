Перед калининградской "Балтикой" поставлена задача сохранить место в Олимп-ФНЛ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Перед калининградской "Балтикой" поставлена задача сохранить место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи 2019" заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Задача - сохранить место в Олимп - ФНЛ, в этом сезоне, понятно, говорить о чем-то большем с учетом не очень удачного старта не стоит. Такую задачу пока ставим", - сказал губернатор.

Он отметил, что регион в целом доволен работой нового менеджемента клуба, в том числе с точки зрения политики формирования состава команды. "С точки зрения селекции, мне кажется, они пошли правильным путем, начав работать с молодыми футболистами и воспитанниками "Балтики", на мой взгляд, это правильная политика, мы ее поддерживаем", - сказал губернатор.

В 2018 году у "Балтики" сменились генеральный директор и главный тренер. Работой клуба руководит Тажутдин Качукаев, пост главного тренера занял Евгений Калешин. В текущем сезоне команда находится в зоне вылета из Олимп - ФНЛ, занимая 16-е место в турнирной таблице.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.