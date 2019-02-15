Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Нижегородской области адаптируют для детского футбола

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Четыре тренировочные площадки в Нижегородской области будут адаптированы для занятий детским футболом по программе наследия чемпионата мира - 2018. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"В 2019-2020 годах предусмотрена адаптация четырех тренировочных площадок ЧМ-2018 в режиме наследия. Все это еще больше повысит эффективность площадок для развития детско-юношеского спорта", - отметил Никитин.

В частности, на тренировочной площадке СК "Мещерский" в Нижнем Новгороде натуральное покрытие поля будет заменено на искусственный газон, на стадионе "Химик" в Дзержинске и площадке ДЮСШ "Мещера" в Нижнем Новгороде заменят натуральное покрытие и обеспечат систему подогрева. На тренировочной площадке стадиона "Локомотив" в областном центре футбольное поле прошьют искусственным волокном.

По словам Никитина, после матчей чемпионата мира в регионе увеличилось число занимающихся футболом. "По нашим данных их численность в 2018 году уже выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года", - отметил он.

Губернатор добавил, что более 360 человек занимаются в региональном центре подготовки футболистов "Нижний Новгород". "Ребята тренируются начиная с семи лет. Это наш золотой футбольный запас, в прямом и переносном смысле, если говорить о трансферной политике", - сказал Никитин.

Стадион "Нижний Новгород" принял четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.