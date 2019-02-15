Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном матче в Сочи со счетом 16:1

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отличились забитыми шайбами в ходе тренировочного хоккейного матча на ледовой арене "Шайба" в Сочи. Команда "Тигры", за которую играли оба лидера, победила команду "Медведи" со счетом 16:1.

Матч продолжался три периода по 15 минут. "Тигры" выступали в бело-красной форме (только у Лукашенко была зеленая полоска и узор с белорусского флага, а у Путина - триколор), "Медведи" были облечены в красно-синие свитера. В одной команде с президентами играл также сын белорусского лидера Николай Лукашенко, он выходил на лед под тем же номером 1, что и его отец. Путин играл под номером 11.

Как Путин, так и Александр и Николай Лукашенко, отличились заброшенными шайбами в ходе игры, причем в ряде случаев взятие ворот заканчивались комбинацией именно в связке Путин - Лукашенко - Лукашенко.

До начала игры, после разминки, а также во время перерывов Путин и Лукашенко общались между собой на скамейке, также беседовали и с другими участниками матча и гостями. Так, прямо со скамейки за тренировочным поединком наблюдали представители российского дзюдо - олимпийский чемпион, генеральный менеджер сборных команд по этому виду спорта Эцио Гамба и олимпийские чемпионы Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, с которыми днем ранее, в четверг, Путин тренировался на татами здесь же, в Сочи.

Во время перерывов на арене играла российская и белорусская популярная музыка, в частности песни групп "Любэ" и "Песняры".