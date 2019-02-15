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Ласицкене отправится в Глазго на зимний чемпионат Европы 27 февраля

Турнир пройдет с 1 по 3 марта
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Мария Ласицкене вылетит в британский Глазго для участия в зимнем чемпионате Европы 27 февраля. Об этом она сообщила журналистам после выступления на чемпионате России в помещении.

Ласицкене заметила, что старты в Великобритании будут сопряжены для нее с определенными сложностями. "Да и манеж в Глазго не самый огромный, но нужно подстраиваться под эти условия. Мы отправимся туда 27 февраля. Билеты куплены, сейчас ждем визу", - сказала спортсменка.

На чемпионате России Ласицкене заняла первое место, опередив Анну Чичерову по попыткам. Обе спортсменки прыгнули на 2,02 м.

"Сегодня никто не сомневался, что будет такая борьба, я рада, что вышла из нее с золотой медалью. Конечно, очень хотелось улучшить рекорд сезона (2,04 м - прим. ТАСС), но у меня еще впереди есть старт, есть время на подготовку. Не нужно забивать себе голову лишним и сожалеть о почти получившихся попытках. Нужно работать на будущий результат", - сказала чемпионка России.

Зимний чемпионат Европы пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

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