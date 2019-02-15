Прыгунья в высоту Чичерова оценила на отлично свои выступления в зимнем сезоне

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, вернувшаяся в спорт летом прошлого года после двухлетней дисквалификации, поставила отличную оценку своим выступлениям в минувшем сезоне. Об этом она сообщила журналистам.

Чемпионат России в Москве, который завершился 15 февраля, стал для Чичеровой последним стартом зимнего сезона. Спортсменка стала второй с результатом 2,02 метра, уступив по попыткам Марии Ласицкене.

"Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично, - заметила Чичерова. - Конечно, у меня есть к себе завышенные требования: вспоминая свои прошлые полеты, хочется еще чего- то подобного. Но если немного опуститься на землю и проанализировать, то у меня было три старта за два метра, у меня были попытки на 2,06. Но весь этот опыт должен пригодиться летом, не удалось реализоваться сейчас, может быть, получится потом".

"У меня действительно все очень хорошо. Нужно уметь радоваться тому, что происходит", - подытожила спортсменка.

Чичерова выполнила норматив для участия в зимнем чемпионате Европы, но из-за отсутствия допуска от международной федерации лишена возможности там выступить.