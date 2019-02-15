Медведев и члены правительства покатались на лыжах на Красной поляне

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и члены правительства по завершении работы на Российском инвестиционном форуме покатались на лыжах на Красной поляне.

"По завершении деловой программы Российского инвестиционного форума в Сочи Дмитрий Медведев и члены правительства пообщались в неформальной обстановке и покатались на лыжах на Красной поляне", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Как сообщил ранее журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, на нынешнем Российском инвестиционном форуме заключено более 400 соглашений минимум на 768 млрд рублей. "В форуме приняли участие более 8 тыс. делегатов, причем в прошлом году было более 5 тыс., то есть существенное продвижение", - констатировал Козак. Он подчеркнул, что "заключено 443 соглашения на общую сумму 768 млрд рублей без учета тех соглашений, которые содержат коммерческую тайну".

По его данным, в форуме приняли участие 79 руководителей регионов. "Рекордное количество участников из иностранных государств, самое большое количество представителей бизнеса из Соединенных Штатов Америки - 15 человек представителей американского бизнеса", - отметил Козак. По словам вице-премьера, на нынешнем российском инвестиционном форуме работало больше журналистов, чем в прошлый год, - более 1300.

"По общей оценке участников, в целом форум прошел успешно", - заметил Козак. По его мнению, "интерес к форуму и к российской экономике растет".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.