Сборная России завоевала 12 медалей на Юношеском олимпийском фестивале в Сараеве

ТАСС, 15 февраля. Сборная России заняла шестое место в неофициальном общекомандном зачете на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который завершился в Сараеве. В активе российских спортсменов две золотые, семь серебряных и три бронзовые медали.

Оба золота были завоеваны россиянами в фигурном катании. Победителями турнира стали Анна Щербакова и Илья Яблоков.

По две серебряные медали завоевали шорт-трекист Владимир Балбеков, ставший вторым на дистанциях 1000 и 1500 метров, и лыжница Алена Баранова, показавшая второй результат в гонке свободным стилем на дистанции 5 км и в спринте классическим стилем. Также серебро в активе лыжника Артема Максимова (спринт классическим стилем), горнолыжника Никиты Казазаева (гигантский слалом) и сборной России по лыжным гонкам (смешанная эстафета 4 по 5 км).

Бронзовые медали на счету биатлонистов Ильи Анисимова (спринт) и Софьи Цыплухиной (индивидуальная гонка), а также лыжника Сергея Волкова (спринт классическим стилем).

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Норвегии (6 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей), второй стала команда Швейцарии (5-5-2), третьей - сборная Франции (4-3-4).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет проводится один раз в два года. В фестивале в Боснии и Герцеговине приняли участие более 900 спортсменов из 46 стран в восьми видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге.