Чабан: хорошая работа на трассе позволила скелетонистке Никитиной победить на этапе КМ

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Скелетонистка Елена Никитина сумела завоевать золото на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде благодаря хорошей работе во время заездов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

В пятницу Никитина разделила первое место с немкой Жаклин Лёллинг на этапе в США. Россиянка Юлия Канакина стала седьмой, Рената Хузина заняла восьмую позицию.

"Трасса в Лейк-Плэсиде специфическая, она очень длинная и рабочая - на каждом вираже надо работать, нет таких участков, на которых можно отдыхать. Лена хорошо поработала, и таков результат, что она разделила первое место с немкой", - сказал Чабан.

Россиянка занимает первое место в общем зачете Кубка мира, опережая Лёллинг на 43 очка. Следующий этап Кубка мира пройдет 22 февраля в Калгари. "Главный старт - чемпионат мира, мы к нему готовимся, но не упускаем из виду и Кубок мира, потому что общий зачет тоже нужно завершить с хорошим результатом. Никитина сейчас борется с немкой за Кубок мира, и как раз этап в Калгари все рассудит", - отметил он.

Победа Никитиной на трассе в Лейк-Плэсиде имеет очень важное значение для спортсменки, рассказал ТАСС ее личный тренер Денис Алимов. "Сегодняшний день для меня выдался шикарным. И все потому, что это была первая победа Лены на этой трассе. Тем более что здесь будет проходить в 2021 году чемпионат мира, поэтому у Никитиной видятся большие перспективы", - подчеркнул он.