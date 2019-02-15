Победа на этапе Кубка мира в США стала неожиданной для скелетонистки Никитиной

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина призналась, что не ожидала от себя победы на этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В пятницу Никитина разделила первое место на этапе Кубка мира с немкой Жаклин Лёллинг, третье место заняла американка Кендалл Везенберг.

"Я очень рада сегодняшнему успеху, потому что трасса в Лейк-Плэсиде очень сложная для меня, мне не очень нравится здесь кататься, потому что трясет, а я не очень хорошо себя чувствую в таких условиях, - сказала Никитина. - Я не ожидала от себя, что здесь выиграю. Двухнедельный перерыв между этапами пошел мне на пользу, мы поехали домой, голова отдохнула, потом потренировались. Это был хороший задел на чемпионат мира, сейчас меня будет ждать этап Кубка мира в Калгари, где я тоже настроена показать высокий результат".

Этап в Лейк-Плэсиде завершится 16 февраля. Последние два этапа сезона пройдут в Калгари.