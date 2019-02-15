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КХЛ

Хоккеист СКА Гусев побил рекорд КХЛ по числу передач за один регулярный сезон

Предыдущее достижение принадлежало Александру Радулову
Никита Гусев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Никита Гусев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Нападающий санкт-петербургского СКА Никита Гусев установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству результативных передач за один регулярный сезон.

Гусев отметился передачей в домашнем матче с хельсинкским "Йокеритом". Эта передача стала для него 61-й в 59-м матче текущего сезона. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Александру Радулову, в сезоне-2010/11, выступая за уфимский "Салават Юлаев", он отдал 60 передач в 54 встречах.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира - 2017, обладателем Кубка Гагарина сезона-2016/17.

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