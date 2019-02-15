Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тыс.) и оплатил услуги адвоката ($200 тыс.)", - сказал собеседник агентства.

Атлетическая комиссия штата Невада в конце января дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, также участвовавшие в потасовке после боя, получили годичные дисквалификации и штрафы в размере $25 тыс.

Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.