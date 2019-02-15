УНИКС обыграл "Химки" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Футбол в России

Белорусские футболисты с сезона-2019/20 не будут считаться легионерами в чемпионате России

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил об этом в Сочи на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко

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