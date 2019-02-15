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Единая лига ВТБ

УНИКС обыграл "Химки" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 73:58

ТАСС, 15 февраля. Казанский УНИКС победил подмосковные "Химки" со счетом 73:58 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард УНИКСа Реймар Морган, набравший 23 очка.

"Химки" потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, УНИКС продлил победную серию до трех игр. УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед в 16 матчах. "Химки" идут третьими, имея 12 побед после 16 игр.

В следующем матче УНИКС дома сыграет с казахстанской "Астаной" 2 марта, двумя днями позднее "Химки" примут ЦСКА.

В другом матче игрового дня ЦСКА в гостях обыграл пермскую "Парму" (79:69).

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