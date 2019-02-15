ЦСКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл братиславский "Слован" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (16-я и 36-я минуты), Линден Вей (31) и Максим Мамин (33). У проигравших отличился Марио Грман (55).

ЦСКА одержал 50-ю победу (41 - в основное время, 9 - в овертайме или по буллитам) в регулярном чемпионате КХЛ и обновил рекорд лиги и свой собственный по числу побед, установленный в сезоне-2014/15. Армейцы обыграли "Слован" во всех четырех встречах текущего сезона.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 100 очков в 59 матчах. "Слован" идет на Западе 12-м, имея 33 очка после 59 игр. В следующем матче ЦСКА сыграет дома с подольским "Витязем" 18 февраля, в тот же день "Слован" на выезде встретится с рижским "Динамо".

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" дома победил подольский "Витязь" (4:3), казанский "Ак Барс" в гостях выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" (3:0).