Белорусские футболисты с сезона-2019/20 не будут считаться легионерами в чемпионате России

ТАСС, 15 февраля. Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона. Об этом в Сочи на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием министров, курирующих направления культуры, спорта и образования, заявил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова приводит агентство БелТА.

В ноябре Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов. В настоящее время белорусы, в частности, не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.