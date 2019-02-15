Белорусские футболисты с сезона-2019/20 не будут считаться легионерами в чемпионате России

ТАСС, 15 февраля. Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона. Об этом в Сочи на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием министров, курирующих направления культуры, спорта и образования, заявил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова приводит агентство БелТА.
В ноябре Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов. В настоящее время белорусы, в частности, не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.
"Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан, - сказал Колобков. - В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент Российского футбольного союза, со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие".
На декабрьском заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение не изменять статус белорусских футболистов.