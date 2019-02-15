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Футбол в России

Белорусские футболисты с сезона-2019/20 не будут считаться легионерами в чемпионате России

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил об этом в Сочи на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона. Об этом в Сочи на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием министров, курирующих направления культуры, спорта и образования, заявил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова приводит агентство БелТА.

В ноябре Минспорт РФ предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов. В настоящее время белорусы, в частности, не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

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"Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан, - сказал Колобков. - В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент Российского футбольного союза, со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие".

На декабрьском заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение не изменять статус белорусских футболистов.

Теги
Российский футболБелоруссияРоссияКолобков, Павел Анатольевич
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