Московское "Динамо" в овертайме уступило "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" проиграло "Сочи" со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" заброшенными шайбами отметились Владислав Калетник (8-я минута), Станислав Бочаров (58) и Мартин Бакош (62). У "Динамо" отличились Евгений Мозер (26) и Миика Койвисто (37).

"Сочи" одержал вторую победу подряд. В текущем сезоне команды сыграли между собой дважды и одержали по одной победе.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 59 матчах. В плей-офф "Динамо" сыграет с хельсинкским "Йокеритом". Финский клуб начнет серию дома. "Сочи" идет на Западе восьмым, имея 60 очков после 59 игр.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с челябинским "Трактором" 18 февраля, днем ранее "Сочи" на выезде сыграет с минским "Динамо".