Шипачев: хоккеисты "Сочи" наказали московское "Динамо" за низкую реализацию моментов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" не реализовали много моментов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи", за что были наказаны игроками соперника. Об этом ТАСС заявил нападающий столичной команды Вадим Шипачев.

В пятницу "Динамо" дома уступило "Сочи" в овертайме со счетом 2:3.

"Не забили много моментов своих, соперник нас наказал. Нам нужно занять пятое место, мы хотим его занять, для этого нам нужно выигрывать каждую игру", - заявил Шипачев.

После 59 игр в активе "Динамо" 70 очков, команда гарантировала себе пятое место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с хельсинкским "Йокеритом". До конца регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые проведут еще три встречи - с челябинским "Трактором" (18 февраля), магнитогорским "Металлургом" (20 февраля) и нижегородским "Торпедо" (22 февраля).