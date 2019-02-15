Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в США

ТАСС, 15 февраля. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен завоевал золото в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити. Спортсмен показал результат 23 минуты 29,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал француз Симон Дестьё (отставание 1,3 секунды; 1 промах), бронзу выиграл немец Роман Рес (+22,4; 1). Россиянин Евгений Гараничев - 15-й (+1.07,3; 1), Александр Поварницын занял 24-е место (+1.27,4; 0), Александр Логинов пришел на финиш 28-м (+1.32,6; 3), Эдуард Латыпов - 48-й (+2.19,5; 3), Юрий Шопин - 55-й (+2.34,1; 2), Сергей Корастылев - 77-й (+3.34,6; 5).

Норвежец Йоханнес Бё занял в гонке пятое место, допустив четыре промаха. Лидер общего зачета Кубка мира опустился ниже второго места в личной гонке впервые с 15 декабря. Он в третий раз в сезоне не попал в призовую тройку.

В общем зачете Кубка мира Бё набрал 936 баллов. Вторым идет Логинов (609), третьим - Дестьё (588). Кристиансен - 14-й (392), Рес - 41-й (109).

Соревнования продолжатся в субботу женской гонкой преследования. Мужская гонкая преследования состоится в воскресенье. Этап завершится 18 февраля.