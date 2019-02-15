Крикунов: ситуация в турнирной таблице КХЛ может расслабить игроков московского "Динамо"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов опасается, что положение команды в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может расслабить игроков. Об этом он рассказал журналистам.

"Динамо" в пятницу в овертайме проиграло "Сочи" дома со счетом 2:3. Набранное очко позволило бело-голубым обеспечить себе пятое место в Западной конференции. "Динамо" встретится в первом раунде плей-офф с хельсинкским "Йокеритом".

"Сочи" борется, чтобы сохранить место в плей-офф, поэтому предупреждали игроков, что игра не будет простой. Все равно пропустили первыми, долго отыгрывались, оставалось две минуты с лишним, но пропустили гол, немного не разобрались, а потом пропустили в овертайме, не смогли закрыть игрока, - сказал Крикунов. - Наверное, думали о завтрашнем выходном, есть опасение, что ясность в таблице может расслабить, но у нас есть "таблетки", которые быстро приводят в чувство".

По словам специалиста, "Динамо" уже начало подготовку к плей-офф. "Видите, у нас не было [Андрея] Миронова и [Михала] Чайковски, Миронов приехал из сборной, и мы его отправили на серьезную работу, а Михал не в очень хорошем состоянии, его игра не очень устраивает", - отметил он.

Плей-офф начнется 25 февраля. До этого момента бело-голубые проведут в регулярном чемпионате три матча: 18 февраля - с "Трактором", 20 февраля - с "Металлургом", 22 февраля - с "Торпедо".