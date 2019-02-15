Рижское "Динамо" обыграло минское "Динамо" в матче КХЛ на открытом воздухе

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Рижское "Динамо" победило минское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Риге на открытом воздухе в присутствии 9,5 тыс. зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гинтс Мейя (11-я минута), Оскарс Батня (24) и Андрис Джериньш (48). У проигравших отличился Олег Евенко (27).

В Риге для игры подготовили площадку на базе спорткомплекса средней школы №84. Подобный матч - четвертый в истории КХЛ и второй между этими командами. В 2017 году первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел между СКА и "Йокеритом" в Хельсинки, петербуржцы победили со счетом 4:3, вторая такая игра состоялась в январе 2018 года в Риге между рижским и минским "Динамо" (2:3), третья - в декабре 2018 года, когда на футбольном стадионе "Санкт-Петербург" ЦСКА победил СКА со счетом 4:1.

Рижское "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 59 матчах. Минское "Динамо" идет на Западе 11-м, имея 40 очков после 59 игр.